Rionegro e Solimões gravarão DVD em Uberlândia com participações de Bruno e Marrone e Maiara e Maraisa

Novo DVD será gravado na terça-feira, dia 3 de outubro de 2023 Castelli Master em Uberlândia

A emocionante jornada musical de Rionegro e Solimões continua a surpreender e encantar os fãs. Recentemente, a dupla anunciou a gravação de um novo DVD intitulado ” Rionegro e Solimões Gravação DVD em Uberlândia”, que será captado no Castelli Master, dia 3 de outubro de 2023 (terça-feira).

Uma das duplas mais amadas do Brasil revelou a participação de três grandes estrelas da música neste projeto tão aguardado: Bruno e Marrone, Maiara e Maraisa e Luan Pereira.

Donos de sucessos como “Dormi na Praça”, “Vida Vazia”, “Por um Minuto”, “Choram as Rosas”, “Bijuteria” e muitos outros, Bruno e Marrone arrastam verdadeiras multidões para seus shows, contando com números estratosféricos nas redes sociais. Será um encontro inédito e imperdível para os amantes do sertanejo. Duas duplas consolidadas, com tantos anos de carreira e milhares de fãs em todo o país.

Já, Maiara e Maraísa conquistam multidões por onde passam. Com uma carreira que mistura hits marcantes e letras apaixonadas, a dupla sertaneja se destaca por sua harmonia única e vozes poderosas, que transformam cada canção em uma experiência emocional para o público. Donas de hits como “Medo Bobo”, “ A Culpa é Nossa”, “Sorte Que Cê Beija Bem” e “Narcisista”, as gêmeas prometem soltar a voz em uma canção inédita.

Para completar este mega time, a terceira participação é o jovem talento Luan Pereira, dono de uma voz potente, que é um dos principais nomes do agronejo e conta com quase 13 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Luan despontou no cenário musical com sua voz potente e segue conquistando cada dia mais seu espaço. Nos últimos anos, gravou músicas com Zé Felipe, Guilherme e Benuto, Ana Castela, Pedro Paulo e Alex, Dj Chris No Beat e Gustavo Mioto, com quem gravou o hit “O Moletom”, que possui mais de 56 milhões de visualizações. Transitando com facilidade em outros ritmos, o cantor soma mais de 12 milhões de ouvintes mensais e seis musicas no Top 200 Brasil, onde chegou a bater TOP1, com “Dentro da Hillux”.

A produção musical do novo DVD “Rionegro e Solimões Gravação DVD em Uberlândia” , contará com Juninho Melo. A direção de vídeo ficará a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementará a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral ficam nas mãos de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

Será um encontro inédito e imperdível.. Estejam prontos para uma jornada musical única, onde cada acorde, cada melodia e cada palavra cantada irão ressoar profundamente.