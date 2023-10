Seleção feminina de vôlei bate Japão e garante vaga em Paris-2024 com homenagens a Walewska

FIVB

A equipe feminina de vôlei do Brasil assegurou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Em um confronto crucial contra o Japão no domingo, dia 24, o Brasil, apresentando um desempenho coletivo notável, venceu por 3 sets a 2, garantindo assim sua vaga nas Olimpíadas. As parciais da partida foram 25/21, 22/25, 27/25, 15/25 e 15/10. O emocionante duelo ocorreu no Yoyogi National Gymnasium, em Tóquio, como parte da sétima rodada do Pré-Olímpico. Além das emoções em quadra, houve momentos tocantes fora dela, com as atletas prestando homenagens a Walewska, campeã em Pequim-2008, que faleceu nesta semana aos 43 anos após cair do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo.

Gabi Guimarães se destacou como a principal líder da equipe brasileira durante a partida, registrando 23 pontos, a maior pontuação do jogo. A equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentou momentos desafiadores, especialmente no quarto set, quando o Japão assumiu o controle, mas conseguiram superar o confronto tenso diante das anfitriãs japonesas.