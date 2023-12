Sistema ‘Olho Vivo’ é inaugurado em Cachoeira Dourada de Minas

Nesta sexta-feira, 15.Dez.23, o 54º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmera Municipal e Conselho de Segurança Pública – Consep inauguraram o Videomonitoramento “Olho Vivo” em Cachoeira Dourada.

O evento ocorreu no Quartel da Polícia Militar e contou com a participação do Comandante do 54º BPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, do Sr. Prefeito Municipal, Aleandro – Candango, da Sra. Presidente da Câmara Municipal, Priscila Bonfim, do Sr. Presidente do Consep, Sr. Gladson Ricardo e demais autoridades locais.

Foram instaladas seis câmeras em pontos estratégicos que farão o monitoramento da área urbana e entradas e saídas da cidade. As câmeras contam com sistema de inteligência artificial com leitura de placas que darão grande apoio à segurança do município.

A orla da praia também foi contemplada com câmeras das mais avançadas tecnologias de monitoramento, que são as speed dome, capazes de captar imagens com alta resolução a longa distância, proporcionando maior segurança à comunidade cachoeira-douradense e turistas.

O projeto de instalação do videomonitoramento da área rural em pontos estratégicos, também está em andamento, com previsão de inauguração para 2024, o qual potencializará a segurança do homem do campo.