Tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, morre aos 92 anos

O ex-jogador e técnico, figura ímpar nas conquistas da Seleção Brasileira, estava internado desde 26 de dezembro. Segundo o hospital, a falência múltipla de órgãos foi a consequência de progressão de comorbidades preexistentes.

Comorbidades Preexistentes e a Progressão para a Falência

O médico cardiologista Henrique Oliveira Ferreira explicou que, devido a doenças já existentes, os órgãos de Zagallo deterioraram-se progressivamente. A disfunção começou nos pulmões, fígado e rins, culminando em falência cardíaca e cerebral.

Histórico de Internações e Sintomas

Zagallo enfrentou múltiplas internações, tratando uma infecção urinária em agosto e uma infecção respiratória em 2022. O médico alerta que tais internações frequentes indicam um sofrimento contínuo dos órgãos.

Perfil de Risco e Prevenção

A falência múltipla de órgãos é mais comum em pessoas com sistema imunológico comprometido, como idosos. O médico destaca a importância da profilaxia e do diagnóstico precoce para evitar a progressão para esse quadro.

Despedida à Lenda

Zagallo, participante direto de quatro das cinco conquistas de Copa do Mundo da Seleção, será velado no domingo (7) na sede da CBF, às 9h30, aberto aos fãs. O sepultamento ocorrerá às 16h, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

O futebol brasileiro se despede de uma de suas maiores lendas, deixando um legado marcante e inesquecível no esporte nacional.