Tragédia na BR-116: acidente em Teófilo Otoni deixa ao menos 39 mortos

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros



Um grave acidente na madrugada deste sábado (21/12) resultou em ao menos 39 mortes na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus, uma carreta e um carro de passeio. Segundo o Corpo de Bombeiros, 45 pessoas estavam a bordo do coletivo, das quais 38 morreram no local. Entre os 11 sobreviventes resgatados, um faleceu a caminho do hospital.

Dinâmica do acidente

O desastre ocorreu no km 286 da rodovia, próximo ao distrito de Lajinha. Inicialmente, suspeitava-se que um pneu do ônibus teria estourado, levando à perda de controle e à colisão com a carreta. Contudo, investigações preliminares apontam outra causa: um bloco de granito teria caído do veículo de carga, atingindo o coletivo e provocando o acidente.

O ônibus pegou fogo após a colisão, dificultando o resgate das vítimas. Um guincho foi utilizado para içar os destroços e permitir que os bombeiros acessassem os corpos presos sob os veículos.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Motorista da carreta fugiu

De acordo com os bombeiros, o motorista da carreta fugiu do local após o acidente. A polícia trabalha para localizá-lo, enquanto a perícia investiga as circunstâncias da tragédia.

BR-116: um cenário de alto risco

A BR-116, que conecta o Ceará ao Rio Grande do Sul, é a rodovia federal com maior número de acidentes fatais em 2024. O trecho onde ocorreu o desastre já é conhecido por sua periculosidade, intensificada pelo tráfego intenso de veículos de carga.

A rodovia ficou interditada por várias horas para o trabalho das equipes de resgate. Autoridades locais, incluindo o prefeito de Teófilo Otoni, expressaram solidariedade às famílias das vítimas e cobraram maior fiscalização no trecho.

A tragédia deste sábado reforça a necessidade urgente de melhorias nas condições de segurança da BR-116, bem como no monitoramento de cargas transportadas por veículos de grande porte.