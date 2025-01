Tragédia na Coreia do Sul: avião da Jeju Air colide após alerta de colisão com pássaros

Na manhã deste domingo, um Boeing 737-800 da Jeju Air, com 181 pessoas a bordo, colidiu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, resultando na morte de 179 pessoas. O Ministério dos Transportes sul-coreano confirmou que a tripulação foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes da tentativa de pouso.

O que aconteceu

Autoridades acreditam que uma falha no trem de pouso, possivelmente causada por colisão com aves, foi a principal causa do acidente. A região ao redor do aeroporto é conhecida por ser um ponto de descanso para aves migratórias, conforme relatado pelo jornal The New York Times. Imagens locais mostraram grandes quantidades de aves nas proximidades do aeroporto no momento do acidente.

O alerta de risco de colisão com pássaros foi emitido às 8h57, seguido por uma declaração de socorro pelo piloto às 8h59, e o acidente ocorreu por volta das 9h07 (horário local). O Ministério dos Transportes rejeitou a hipótese de que a pista curta do aeroporto de Muan tenha contribuído para o desastre.

Detalhes do Acidente

Emissoras de televisão sul-coreanas capturaram o momento em que a aeronave tentava pousar sem o trem de pouso acionado. Ju Jong-wan, diretor de política de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, informou ao New York Times que as caixas pretas foram recuperadas, o que deve facilitar a investigação.

Testemunhas, como Yoo Jae-yong, relataram ter visto chamas no motor e ouvido explosões antes da colisão. Este foi o segundo pouso tentado pela aeronave, após uma falha no trem de pouso na primeira tentativa. O esforço de pouso forçado não conseguiu reduzir a velocidade do avião, culminando na colisão contra o muro do aeroporto.

Histórico de Incidentes com Pássaros

O Aeroporto Internacional de Muan registrou 10 incidentes de colisão com pássaros nos últimos cinco anos, segundo dados da Korea Airports Corporation. Em todo o país, os números de colisões têm aumentado anualmente, com 76 em 2020, 109 em 2021, 131 em 2022 e 152 em 2023.

Resgate e Resposta

A bordo estavam 175 passageiros e seis tripulantes, dos quais apenas dois membros da tripulação sobreviveram. A aeronave retornava de Bangkok, Tailândia, com 173 passageiros coreanos e dois tailandeses a bordo.

O governo sul-coreano imediatamente formou um gabinete de emergência para lidar com a tragédia. O Ministério dos Transportes enviou sete investigadores especializados, além de um chefe de tecnologia aeronáutica e um supervisor para o local. Mais de dez veículos de combate a incêndio e ambulâncias foram mobilizados para a resposta ao acidente.

Conclusão

A investigação continua para determinar as causas exatas do acidente, mas a colisão com pássaros parece ser um fator significativo. A comunidade internacional e as famílias das vítimas aguardam respostas enquanto o setor de aviação reflete sobre a segurança em áreas com alta concentração de fauna.