Uberlândia: 5 toneladas de maconha e armas são apreendidas em ação conjunta da PM

Sacos com maconha apreendidas em Uberlândia — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Uberlândia, Minas Gerais. Cinco toneladas de maconha e quatro armas de fogo foram apreendidas em uma ação conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais e do estado de Goiás.

A ação, que foi realizada no Bairro Osvaldo Resende, foi registrada no último domingo (23.out.22). A droga estava acondicionada em sacos de ração.

Um homem, que já tem passagens pela polícia, foi preso. Também foram apreendidos uma espingarda, três revólveres e um veículo.

A apreensão da droga causou um prejuízo de cerca de R$7,6 milhões. Outros integrantes da organização criminosa estão sendo investigados

A droga, armas e o carro foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal (PF).

A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar de Goiás, com foco em uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas nos dois estados.