Veja fotos exclusivas da invasão terrorista aos três Poderes em Brasília

Veículos de imprensa e lideranças internacionais repercutiram as invasões que acontecem neste domingo (8) ao Congresso Nacional à sedes dos Três Poderes, em Brasília, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

“Toda minha solidariedade a @LulaOficial e ao povo do Brasil. O fascismo decide dar um golpe”, escreveu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em seu perfil no Twitter.

“As direitas não têm conseguido manter o pacto de não-violência. É hora urgente da reunião da OEA [Organização dos Estados Americanos] se ela quiser continuar vivendo como instituição e aplicar a carta democrática”, continuou.

Na sequência, Petro escreve: “Propusemos fortalecer o sistema interamericano de direitos humanos aplicando as normas vigentes e ampliando a carta aos direitos da mulher, ambientais e coletivos, mas a resposta são golpes parlamentares ou golpes violentos da extrema direita”.

O site do jornal argentino Clarín chama as invasões de “manifestação violenta” e conta que os protestos pedem “uma intervenção militar para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana depois de sua posse”.

Com vídeos, o portal britânico The Mirror destaca em reportagem que “centenas de pessoas vestindo camisetas verde e amarela invadiram o prédio do governo após meses de mal-estar que sucederam as eleições de outubro”.

A também britânica BBC, destacava, nesta tarde, as invasões na capital brasileira na manchete de seu site e classificou as cenas de “dramáticas”.

“Apoiadores de Bolsonaro – que se recusam a aceitar que ele perdeu as eleições – romperam barreiras e entraram no prédio em Brasília”, conta a reportagem da rede britânica.