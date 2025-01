Vídeo mostra fogo em tanques de etanol de usina atingida por raios em Campo Florido

@tudoemdia.com.br VÍDEO mostra combate ao fogo em tanques de etanol de usina atingida por raios em Campo Florido "A Usina Coruripe informa que o incêndio causado por raios foi controlado com sucesso. Manifestamos nossa profunda gratidão às empresas da região e às pessoas presentes, cuja prontidão, solidariedade e esforço conjunto foram essenciais no combate ao incêndio", informou a empresa neste domingo (29). ♬ som original – TUDO EM DIA

Desde o fim da tarde de sábado (28 de dezembro), militares do Corpo de Bombeiros estão combatendo um incêndio de grandes proporções em uma usina de álcool localizada em Campo Florido, no Triângulo Mineiro. De acordo com a corporação, o incêndio teve início após um raio atingir um tanque de combustível, especificamente na Usina Coruripe. Até o momento, não há registros de vítimas.

Vídeos que se espalharam pelas redes sociais mostram pelo menos dois tanques em chamas.

Uma operação conjunta envolvendo 12 bombeiros militares, 40 brigadistas e sete caminhões-pipa com Líquido Gerador de Espuma (LGE) conseguiu controlar o incêndio em três tanques de etanol, cada um contendo 15 milhões de litros. Os tanques vizinhos não foram afetados.

A Usina Coruripe divulgou uma nota neste domingo (29), informando que não havia funcionários trabalhando no momento do incidente devido ao período de entressafra e recesso de fim de ano. A empresa expressou sua gratidão às empresas e indivíduos da região que ajudaram no combate ao fogo:

“A Usina Coruripe informa que o incêndio causado por raios foi controlado com sucesso. Manifestamos nossa profunda gratidão às empresas da região e às pessoas presentes, cuja prontidão, solidariedade e esforço conjunto foram essenciais no combate ao incêndio.”