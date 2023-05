Vídeo: Queimada durante briga de casal, mulher se pendura em capô de carro

Após briga entre casal, uma mulher foi queimada e quase foi atropelada ao se pendurar no capô do carro do marido, que deixava o apartamento da família, em Uberlândia.O momento em que a mulher está no carro foi flagrado por câmeras de segurança do condomínio.

O caso aconteceu no bairro Pequis, na zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro. A briga começou porque o homem teria demorado na visita ao filho, na casa da mulher.

Durante a discussão, o celular da esposa foi quebrado. Na versão dela, o marido jogou álcool nela e ateou fogo. O homem nega. Logo em seguida, ele deixou o apartamento.

O que há de comprovação, por conta dos vídeos do monitoramento do local, é que ele entra no carro e ela tenta impedi-lo de sair com o veículo, subindo no capô do automóvel. O marido arranca e dirige por toda a garagem do condomínio, até sair do local, quando a mulher consegue descer.

A mulher foi socorrida após vizinhos ouvirem a confusão e pedirem ajuda. Ela foi internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O marido também se feriu e recebeu atendimento médico.

Foi justamente por conta desse atendimento que o homem foi encontrado pela Polícia Militar (PM) e acabou preso. Ele negou ter ateado fogo na esposa e disse que, durante a briga, ela mesma ateou fogo em si e o feriu.