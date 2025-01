Bombeiros atendem acidente de trânsito no centro de Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Na tarde de quinta-feira, 23 de janeiro, por volta das 13h20, o 2º Pelotão de Bombeiros Militares foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no cruzamento da Rua Vinte com a Avenida 21, no centro da cidade. No local, uma caminhonete colidiu com uma motocicleta, atingindo a motociclista.

A equipe de bombeiros se deslocou imediatamente para o local, onde uma unidade do SAMU também foi acionada. Além disso, a Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito deram apoio à ocorrência.

A vítima, que conduzia a motocicleta, apresentava sinais de fratura no membro superior direito. Ela foi cuidadosamente imobilizada e, em seguida, encaminhada ao Hospital São José pela viatura USB do SAMU. A motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar os serviços de emergência pelo número 193 o quanto antes em casos de acidente, garantindo uma resposta rápida e eficiente.