Bombeiros resgatam corpo de adolescente de 15 anos que se afogou em represa na cidade de Prata

Na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro, o Corpo de Bombeiros Militar de Ituiutaba localizou e resgatou o corpo de um adolescente de 15 anos que havia se afogado na tarde do dia anterior, na Represa da Chácara Paraíso, no município de Prata.

Segundo testemunhas, o jovem nadava com amigos quando submergiu e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de terça-feira, 17, e iniciou as buscas imediatamente, apesar da visibilidade limitada devido ao horário avançado.

Os trabalhos foram retomados na manhã de hoje, com os mergulhadores traçando estratégias de busca baseadas em informações coletadas no local. Equipados com ferramentas subaquáticas, eles realizaram varreduras na área, localizando o corpo a aproximadamente 4 metros de profundidade. Familiares e amigos presentes reconheceram a vítima no local.

O Corpo de Bombeiros lamentou a tragédia e expressou solidariedade à família, reforçando a importância de medidas de segurança em áreas aquáticas. Entre as recomendações estão o uso de coletes salva-vidas, evitar nadar em locais desconhecidos e supervisionar crianças em áreas de banho.