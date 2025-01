Câmera flagrou mototaxista antes de desaparecer em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. Uma câmera de segurança flagrou o mototaxista que desapareceu após transportar um passageiro em Capinópolis.

Luis Fernando Oliveira Silva desapareceu na última quarta-feira (29.Jan.25).

Luis Fernando recebeu uma ligação de um homem solicitando uma corrida de mototáxi que partiria de uma conveniência no bairro Florêncio. Após isso, ele desligou o telefone, se despediu da solicitante e seguiu para o local.

Às 09h40, já que Luis Fernando trabalha como entregador de uma farmácia na Avenida 101, seus colegas tentaram contatá-lo via WhatsApp para solicitar sua presença no estabelecimento, mas o telefone estava desligado. Por volta das 11h47 da manhã, os colegas da farmácia fizeram contato com a avó de Luis Fernando perguntando por ele, já que não conseguiam entrar em contato, e ressaltou que as mensagens enviadas não estavam sendo recebidas.

A solicitante procurou a Polícia Militar para registrar o desaparecimento e tomar as medidas pertinentes.

Luis Fernando conduzia uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, placa QQP4J87, de Capinópolis, que também não foi encontrada.