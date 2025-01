Canil clandestino é denunciado em Ituiutaba e polícia encontra animais mortos

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA DENÚNCIA DE CANIL CLANDESTINO E ENCONTRA RESTOS MORTAIS DE ANIMAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) da cidade de Ituiutaba realizou hoje uma diligência em um imóvel suspeito de ser um canil ou abrigo clandestino onde ocorriam maus-tratos a animais.

Segundo a PCMG, no local, foram descobertos restos mortais de pelo menos dez animais em avançado estado de decomposição.

O imóvel estava completamente abandonado e não apresentava as condições necessárias para o bem-estar animal. Dada a gravidade dos achados, a Polícia Civil acionou o IML Animal de Uberlândia para realizar perícias e contou com o perito criminal Jonathan para um exame minucioso do local.

Antiga moradora e responsável pelo canil é procurada pela PCMG

Testemunhas relataram que a antiga moradora da residência ainda visitava o lugar, embora ela não tenha sido localizada durante a operação. Ela é considerada a principal suspeita no momento.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.