Cãozinho rasga saco de ração, come demais e viraliza

Reprodução/Instagram

O filhote encontrou o pacote de ração desprotegido e se esbaldou

Os cachorros amam comida e não vão perder a chance de encher a barriga sempre que surgir uma oportunidade. Foi o que aconteceu com um filhote chamado Bethoven, que rascou um pacote de ração e comeu até não aguentar mais.

O vídeo compartilhado por Amanda Karol no Instagram, já visto mais de 10 milhões de vezes, mostra o pai da jovem com o animalzinho de barriga cheia no colo, enquanto explica o que aconteceu.

“Olha aí gente, ele estourou o saco de ração. Olha o tamanho da barriga dele, ele comeu pouco, não comeu? Tadinho, tá com fome”, brincou.

Alguns seguidores ficaram preocupados com o estado do filhote, de acordo com Amanda, ele foi levado ao veterinário e medicado. Em um novo vídeo publicado nesta terça-feira (13) já é possível ver Bethoven recuperado e comendo de forma bastante agitada, o que pode ser prejudicial para a saúde.