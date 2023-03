Descubra quais os 7 melhores cães de guarda

Todos nós sabemos que o cachorro, além de nossos fiéis amigos, também servem como grandes guardas para nossas casas. Diante disto, fizemos uma lista dos melhores cães de guarda.

Os cachorros deixados como guardas necessitam treinamento específico e especializado para desempenhar esta função.

Eles precisam ter obediência ao dono; ter um latido forte (podendo assim espantar o invasor); ter a capacidade de reagir rapidamente a ameaças e agressões; ter características para intimidar quem posso ter invadido a residência; agilidade, força física e resistência, boa audição, inteligência; facilidade de adestramento.

O cachorro também é o melhor amigo?

O cachorro é frequentemente chamado de “melhor amigo do homem” por uma série de razões. Em primeiro lugar, os cães são animais muito sociáveis e adoram estar perto de seus donos. Eles são animais extremamente leais e confiáveis, e muitos donos relatam que seus cães parecem “entender” suas emoções e comportamentos.

Além disso, os cães são animais de estimação muito versáteis e podem ser treinados para realizar uma ampla variedade de tarefas úteis para seus donos, como ajudar os deficientes visuais, farejar drogas ou salvar vidas em missões de busca e resgate. Eles também podem ser excelentes companheiros para se fazer exercícios físicos, brincar ou simplesmente relaxar.

Confira a lista de melhores cães de guarda

1° Pastor Alemão: possui uma grande aptidão em adestramento e é bem conhecido por sua inteligência.

Pastor Alemão – Foto: Wikipedia

2° Rottweiler: Pode chegar a ter um médio ou grande porte, possui uma notável inteligência e é capaz de aprender comando em até 5 repetições.

Rottweiler | Foto: Wikipedia

3° Dobermann: Podem alcançar uma estatura média e corpos musculosos, esse animal tem a capacidade de cobrir grandes terrenos, e com o devido adestramento é possível o cachorro conviver muito bem com crianças, embora sejam muito mais protetores do que brincalhões.

Dobermann | Foto: Wikipedia

4° Bullmastiff: Geralmente são muito dóceis, mas o humor normalmente muda ao sentir que alguém que eles amam está em perigo, tornando-os bem agressivos.

Bullmastiff | Foto: Wikipedia

5° Fila brasileiro: Esse cão é calmo, atencioso e fiel ao dono, porém é necessário ter um pulso firme com ele, pois tem um comportamento teimoso. Possui um latido forte e um grande porte, podendo assim intimidar quem for necessário.

Fila brasileiro | Wikipedia

6° Dogue alemão: Mesmo tendo sido criados como cães de caça e de guarda, e podendo assustar com seu tamanho, o Dogue alemão tem um temperamento bem equilibrado, podendo conviver tranquilamente com crianças. É um cachorro bem territorial e protetor, porém é tido como cão preguiçoso, podendo engordar pela falta de exercícios ou ter problemas ósseos e musculares.

Dogue alemão | Wikipedia

7° Boxer: Mesmo o boxer sendo uma raça dócil, ele pode se tornar agressivo em momentos em que sente um ameaça sob alguém que amam.

Boxer | Foto: Wikipedia

8° Cane Corso: Essa raça é geralmente colocada para proteger propriedades, a guarda é feita de forma equilibrada, possui também um ótimo convívio com crianças. Na ausência de seus donos, é normal o cão atacar qualquer um que invadir a propriedade em que está. Não consegue conviver bem em grandes matilhas, e pode se sentir muita falta do convívio com pessoas se for colocado isolado.

Cane Corso | Wikipedia

Por fim, muitos donos de cães acham que seus animais de estimação são muito divertidos e adoráveis, e que eles trazem muita alegria e felicidade às suas vidas. Tudo isso contribui para o fato de que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem e é um animal de estimação tão popular em todo o mundo.