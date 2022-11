Chef curitibano lança pizza especial sabor Copa do Mundo

A pizza Copa do Mundo tem massa de fermentação natural, leve e deliciosa, o marcante sabor de queijo defumado em contraste com o agridoce da berinjela em conserva — Foto: Marcos Campos

Até 18 de dezembro os jogos de futebol terão um sabor especial para quem pedir a pizza Copa do Mundo do chef Henrique Campos, do Figurate Italian Food, em Curitiba. Especialista em gastronomia italiana e famoso por suas criações, Campos lançou esta semana o novo item do menu.

Cuidadosamente pensada para trazer criatividade ao paladar, a pizza Copa do Mundo tem massa de fermentação natural, leve e deliciosa, o marcante sabor de queijo defumado em contraste com o agridoce da berinjela em conserva, ingrediente conhecido como nasu dengaku.

Para os fãs de carne, o chef disponibiliza uma opção com panceta curada, deixando a pizza com sabor ainda mais acentuado. “A nasu dengaku é uma conserva extremamente saborosa. Na pizza do Figurate, a receita é assinada pelo chef André Pionteke, meu parceiro em diversas criações. É uma pizza diferente, como referência a diversas culturas, assim como é o mundial de futebol”, detalha Campos.

A pizza original sai por R$ 46 e com a panceta por R$ 50. Está disponível para delivery pelo Ifood ou pelo whatsapp 41 99246-0112 do Figurate Italian Food, que funciona de terça-feira a domingo, das 17h às 22h.