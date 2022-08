Dicas exclusivas para um controle de caixa eficiente

O controle de caixa é relevante em todos os empreendimento | Foto: freepik

Quando se fala em gestão financeira de uma empresa, o controle de caixa é um dos principais pontos que deve ser levado em consideração. Afinal, é através dele que se entende todo o fluxo do dinheiro que custeia as despesas do negócio e possibilita o lucro necessário.

Para conseguir esse controle, as pessoas que empreendem buscam formas de simplificar o processo para que consigam otimizar o tempo, captar ideias estratégicas e concentrar esforços em atividades que visam aumentar as vendas.

Como um ótimo exemplo para essas alternativas, há quem prefira trabalhar em parcerias com softwares, ou então utilizar planilhas online. Independente de qual seja a escolha para o seu negócio, é importante que você nunca deixe de organizar suas finanças.

Confira mais a seguir!

Por que fazer um controle de fluxo de caixa?

A resposta para esta pergunta é bem simples e até lógica. O fluxo de caixa é considerado uma importante ferramenta que contribui com o crescimento da empresa e ajuda a se livrar de obstáculos que atrapalham a lucratividade.

Um exemplo de como o controle do fluxo de caixa é eficaz é o fato de que, com caixa, é possível controlar com mais precisão as contas a pagar e receber. Com atualizações diárias, fica ainda mais fácil identificar as datas importantes de pagamento e recebimento, o que é ideal para planejar seus investimentos.

Mas uma das funções principais do controle de fluxo de caixa é possibilitar a quem administra uma empresa conseguir ter uma visão geral das finanças e apontar os gastos que podem ser reduzidos para gerar economias no orçamento.

Planilha de fluxo de caixa

Falando um pouco exclusivamente da planilha controle de caixa ajuda os sócios a dar início no controle financeiro da empresa, possibilitando consultar as finanças empresariais no momento, mas também para planejar os próximos passos no plano financeiro da sua companhia.

Quando levada a sério, a planilha de fluxo de caixa gera maior previsibilidade sobre as finanças do negócio e também contribui na tomada de decisões assertivas para o ambiente organizacional.

Alguns tipos de fluxo de caixa

É importante destacar que existem diferentes modelos de fluxo de caixa e cada um oferece uma visão diferente e mais detalhada sobre a situação financeira. Veja agora um pouco mais sobre cada tipo.

Fluxo de Caixa Simples

Este modelo é recomendado para empresas menores e que não contam com um alto volume de transações e não precisam de análises tão detalhadas.

Este tipo oferece a visualização das entradas e saídas de recursos, controle de pagamentos e recebimentos parcelados e também possibilita a previsão de contas a pagar e receber dos meses subsequentes.

Fluxo de Caixa Descontado

Provavelmente, você já ouviu falar desse fluxo pela sigla FDC, que trata-se de um cálculo que determina o valor da empresa, já que, geralmente, ele é utilizado em casos de venda da companhia e também na captação de investidores.

O objetivo é prever o retorno que pode ser obtido ao investir na marca, com base na previsão do fluxo de caixa. Isso porque envolve a projeção do fluxo de caixa para um prazo futuro, tirando os possíveis riscos do investimento e também o valor calculado da empresa.

Fluxo de Caixa Operacional

Este é o modelo que contabiliza as transações financeiras relacionadas às operações responsáveis por manter a empresa de pé.

A ideia aqui é não contabilizar impostos, juros ou investimentos. É considerado apenas os pagamentos e recebimentos essenciais para manter o empreendimento em operação. Como exemplo, destaca-se o abastecimento de estoque, pagamento de salários e contas e outros.

Este também é um tipo de fluxo recomendado para empresas menores que ainda não possuem processos financeiros muito complexos. É bastante indicado para quem ainda está criando um fluxo e precisa garantir que os gastos essenciais sejam sempre pagos em dia.

Fluxo de Caixa Indireto

Este é o fluxo de caixa que indica os resultados líquidos informados no DRE. O Fluxo de Caixa Indireto considera o Balanço Patrimonial, reajustando o lucro obtido em determinado período de tempo a partir das amortizações, juros e depreciações.

É com esse fluxo de caixa que os contadores avaliam se a empresa obteve lucro ou prejuízo no período analisado.

Fluxo de Caixa Projetado

Neste modelo não são considerados valores inseridos no passado. Ou seja, o objetivo é prever as saídas e entradas de dinheiro para um período futuro. Essa é uma forma de preparar o orçamento para ocasionais imprevistos, seja a falta de recursos, ou o planejamento de expansão e inovação com a renda positiva da previsão.

Fluxo de Caixa Diário

Este fluxo você já deve imaginar para que serve, certo? Ele precisa ser atualizado e consultado diariamente e apresentar as novidades sobre os movimentos financeiros da empresa.

Este fluxo é muito utilizado em empresas de grande porte e com processos financeiros mais complexos. Isso porque esse cenário exige análises constantes e minuciosas.