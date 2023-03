CRV Industrial vai realizou atividades de conscientização no Dia Mundial da água em escolas de Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. O departamento Ambiental da CRV Industrial, unidade Capinópolis, celebrou o Dia Mundial da Água com atividades de conscientização em duas escolas municipais.

Colaboradores levaram situações recreativas para demonstrar a relevância da água nas situações cotidianas, e também para ilustrar a dinâmica do ciclo da água.

As escolas Higino Guerra e Aurelisa Alcântara foram parceiras da CRV Industrial no projeto.

Segundo a coordenadora do departamento Ambiental, a bióloga Lívia Reis, os alunos devem receber as informações de uma forma lúdica, para absorverem melhor os conceitos.

“O objetivo de comemorar o Dia Mundial da Água é promover a conscientização sobre a importância do recurso para a nossa sobrevivência e de outros seres vivos. Buscamos trabalhar com as crianças com uma temática lúdica e divertida, para que os conceitos sejam melhor aproveitados, e praticados”, disse a bióloga Lívia Reis.

Brunna Valadão, Isadora Rodrigues e José Romildo Filho participaram das encenações e da organização.

Os alunos da Escola Higino Guerra também fizeram apresentações e desenhos que representaram a importância da água.

Importância da água

A água é um recurso natural vital para a vida e é de extrema importância para a humanidade. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais a água é tão importante:

Suporte à vida: a água é essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida, desde as plantas até os animais e os seres humanos. Hidratação: a água é necessária para manter o corpo hidratado e para garantir que todos os órgãos e sistemas do corpo funcionem corretamente. Agricultura: a água é necessária para a irrigação das culturas, o que é vital para a produção de alimentos. Indústria: a água é usada em muitas indústrias, incluindo a manufatura, a produção de energia e a mineração. Meio ambiente: a água é fundamental para a manutenção dos ecossistemas e habitats naturais. Recreação: a água é uma fonte importante de recreação, incluindo natação, pesca e outros esportes aquáticos. Regulação do clima: a água ajuda a regular o clima, através da evaporação e condensação que ocorrem nos oceanos e outros corpos de água.

A água é um recurso natural precioso e essencial para a vida, para a produção de alimentos, para a indústria, para a proteção do meio ambiente e para muitas outras funções vitais. É importante que todos nós façamos a nossa parte para preservar e proteger este recurso vital.