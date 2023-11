Acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira

Na madrugada desta segunda-feira, em 06.Nov.23, o Corpo de Bombeiros Militar respondeu a uma ocorrência trágica na Avenida Morum Bernardino.

De acordo com testemunhas, um homem de 34 anos estava ao volante quando perdeu o controle do veículo, resultando em uma violenta colisão com uma árvore.

Após o impacto, o carro pegou fogo, sendo inicialmente controlado por pessoas que passavam pelo local.

O homem morreu no local, conforme constatado pelo médico da equipe do SIATE.