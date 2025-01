Incêndio destrói carreta que saiu de Ituiutaba carregada com carne avaliada em cerca de R$1 milhão

Na tarde deste sábado (4), uma carreta que transportava carne de Ituiutaba (MG) para Lins (SP) foi completamente destruída por um incêndio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga avaliada em cerca de R$ 1 milhão. O incêndio ocorreu na altura do km 22 da rodovia Transbrasiliana (BR-153), no município de Nova Granada, São Paulo,

Vídeos do local mostram a carreta parada no acostamento da rodovia, com caminhões-pipa de usinas próximas trabalhando para combater as chamas. O fogo não só consumiu o veículo, mas também se espalhou para a vegetação ao redor do ponto onde o caminhão foi estacionado.

Devido ao incidente, o trânsito foi interrompido em ambos os sentidos da estrada para permitir a atuação das equipes de emergência. A rodovia só foi liberada novamente por volta das 18h. Felizmente, o motorista da carreta saiu ileso do acidente.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, e investigações estão sendo conduzidas para esclarecer os fatos.