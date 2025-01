Ituiutaba: EMMAG reforça a frota para manutenção das estradas rurais

Maquinário já está apto ao trabalho e será utilizado na revitalização das estradas rurais a partir deste sábado (25)

Nesta sexta-feira, dia 24, a prefeita de Ituiutaba, Leandra, acompanhada pelo diretor da Empresa Municipal de Mecanização Agrícola (EMMAG), Noeliton Gomes, participou da entrega de mais uma retroescavadeira que reforçará os trabalhos de manutenção das estradas rurais no município.

@tudoemdia.com.br EMMAG reforça a frota para manutenção das estradas rurais com retroescavadeira zero quilômetro Maquinário já está apto ao trabalho e será utilizado na revitalização das estradas rurais a partir deste sábado (25) https://www.tudoemdia.com/ituiutaba-reforca-frota-manutencao-estradas-rurais ♬ som original – TUDO EM DIA

A prefeita destacou a importância do novo equipamento para as comunidades rurais. “Este é mais um reforço que estamos entregando para acelerar ainda mais os trabalhos de manutenção das nossas estradas rurais. É mais uma retroescavadeira que ampliará as frentes de trabalho e fortalecerá a nossa frota”, afirmou.

O diretor da EMMAG, Noeliton Gomes, também ressaltou o impacto desse investimento para a zona rural. “Este é um investimento muito importante para o nosso trabalho, que segue em ritmo acelerado, atendendo todas as comunidades da zona rural. Já vamos direcionar este maquinário para os serviços de recuperação das estradas. Neste final de semana, estaremos na região do Santa Rita, São Lourenço e Capelinha”, informou.

A retroescavadeira adquirida é da marca New Holland, modelo B110, equipada com unidade de carregadeira frontal e unidade de escavadeira traseira.

O investimento, no valor total de R$ 423.000,00, foi realizado com recursos próprios da Prefeitura de Ituiutaba, por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).