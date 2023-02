Jovem dorme ao volante e acidente quase acaba em tragédia em Uberlândia

Na manhã desta terça-feira (14.fev.23), uma motorista colidiu em um caminhão na Rua Felipe Calixto Milken, no bairro Morumbi, em Uberlândia (MG). A jovem, de 23 anos, teria dormido ao volante ao retornar para sua residência depois de deixar os filhos na escola.

O acidente ocorreu por volta das 07h. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente, registrando que o veículo conduzido pela jovem choca-se violentamente contra a traseira da carreta carregada com Ácido Sulfúrico. Instantes após a batida, carro tem um início de incêndio, mas é extinguido.

Uma grande quantidade de óleo ficou espalhada pela via.

A equipe dos bombeiros foi acionada. Os militares bombeiros não encontraram resquícios do incêndio, no entanto, eliminaram o risco de acidentes com derrapagem, jogando serragem na via.

A jovem foi socorrida com escoriações no braço, corte na face e suspeita de fratura do fêmur e a conduziu para o Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

A carga de Ácido Sulfúrico no caminhão não foi atingida.