Descubra os jogos de cartas mais populares

As cartas são um dos jogos mais apreciados, tanto para maratonas em família ou amigos, como nos cassinos. De regras mais ou menos complexas e múltiplas estratégias, em função do jogo, as cartas conseguem ser desafiantes, lúdicas, divertidas e emocionantes.

Em qualquer casino Portugal, como a Betway, é possível escolher entre uma gama de jogos, inclusive os jogos de cartas. Há ainda jogos de cartas, muito populares, ideais para jogar com amigos, como o buraco, a canastra ou o burro.

No que diz respeito aos cassinos online, o top 3 de jogos de cartas é o seguinte:

Blackjack / Jogo do 21

Bacará

Pôquer

Blackjack

Também conhecido como o jogo do vinte e um, devido ao objetivo final, o blackjack (tradução literal: Valete Preto) é presença obrigatória em cassinos, como a Betway, com várias variantes e versões.

Seu êxito junto aos usuários está associado a suas regras simples – ainda que exija uma dose de estratégia. O jogo é disputado com baralhos de 52 cartas e o objetivo é chegar o mais próximo de 21 pontos, daí ser conhecido também pelo jogo do vinte e um.

O jogador tem como oponente a banca (o cassino), com vários resultados possíveis no final do jogo: se ultrapassar os 21 pontos perde; se a banca ultrapassar os 21 pontos, o jogador ganha; se nenhum deles ultrapassar, ganha o que estiver mais próximo.

Se o jogador tiver 21 pontos com as duas primeiras cartas, ele faz um Blackjack. Com algumas rodadas e entre cartas voltadas para cima ou para baixo, os jogadores têm várias opções durante cada distribuição de cartas, como ir a jogo, dobrar ou render.

Bacará

Neste jogo de cartas, o objetivo do jogo é chegar aos nove pontos ou o mais próximo dos nove. O resultado final, neste caso, é muito semelhante ao Blackjack, mas em vez dos 21, o Bacará limita a nove pontos. Porém, no jogo do Bacará o jogador pode apostar na sua vitória ou na vitória do oponente, ou até mesmo, num empate entre os dois.

O jogador e a banca são oponentes. O crupiê começa por distribuir duas cartas e, em função da soma das duas cartas, poderá distribuir uma terceira, esta última com a face virada para cima.

O pôquer

Em cassinos como a Betway é possível encontrar várias salas de jogos de pôquer e inclusive participar (ou assistir) a torneios de pôquer que as plataformas promovem.

O pôquer foi, desde sempre, um jogo de cartas popular, com uma infinidade de estratégias e regras, que o tornam complexo, mas emocionante.

Os torneios de pôquer em outros países e o fato de ser o jogo favorito de alguns famosos, tornou o pôquer ainda mais procurado e popular. A possibilidade de ir aumentando a aposta à medida que as cartas são distribuídas aumenta também a expetativa e a emoção.

Em suma

Os jogos de cartas são jogos bastante populares, a maior parte deles com origens centenárias, e continuam a fascinar e divertir os jogadores. São muitos os tipos de jogos de cartas, em função do país e/ou do continente.