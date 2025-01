Polícia prende falso protetor de animais por maus-tratos em Ituiutaba

Animal foi encontrado morto e em avançado estado de decomposição

Ituiutaba, MG – Nesta segunda-feira (27), a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental realizaram a prisão em flagrante de um homem acusado de maus-tratos a animais na cidade de Ituiutaba, localizada no Triângulo Mineiro.

O suspeito, conhecido por se apresentar como protetor de animais e ex-candidato a vereador, usava a causa animal como plataforma eleitoral para angariar votos. No entanto, as investigações revelaram uma realidade bem diferente.

O delegado Rafael Faria, que conduz o caso, descreveu uma cena chocante ao inspecionar a residência do acusado. “Localizamos os animais, alguns já em uma lamentável situação de maus-tratos, devidamente comprovada. Infelizmente, encontramos também um animal já em óbito, em avançado estado de putrefação na residência”, relatou o delegado.

A operação conjunta das forças policiais foi desencadeada após denúncias anônimas e a verificação de irregularidades nos cuidados que o suspeito alegava proporcionar aos animais.

O homem, cujo nome não foi divulgado, agora enfrenta acusações de maus-tratos e pode responder por outros crimes relacionados ao bem-estar animal. A situação dos animais resgatados foi descrita como crítica, com muitos necessitando de cuidados urgentes.

A comunidade de Ituiutaba e ativistas pelos direitos dos animais expressaram choque e indignação com o caso, reforçando a necessidade de fiscalização e verificação das intenções de quem se propõe a defender causas sociais e ambientais.

As autoridades continuam a investigar se há mais envolvidos ou vítimas, e apelam para que qualquer pessoa com informações relevantes entre em contato com a polícia.

Este caso serve como um alerta sobre a importância da transparência e da responsabilidade na defesa de causas nobres, lembrando que a proteção animal exige mais do que palavras e promessas.