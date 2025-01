Record demite jornalista André Azeredo para reduzir custos

O jornalismo da Record TV sofreu mais um corte em sua equipe: André Azeredo, um dos profissionais mais versáteis da emissora, foi dispensado. Conhecido por sua habilidade tanto na reportagem de rua quanto na apresentação em estúdio, Azeredo chegou ao canal em 2019 como uma grande aposta após se destacar na Globo.

Na emissora carioca, Azeredo trabalhou por quatro anos, ganhando notoriedade por seu estilo popular e próximo ao público.

A proposta da Record foi ousada, e ele assumiu a ancoragem do “SP no Ar”. Contudo, a audiência do programa não alcançou as expectativas, e, seis meses depois, ele retornou ao campo como repórter.

Carreira na Record

A trajetória de André na Record inclui participações marcantes no “Domingo Espetacular”, onde realizou matérias investigativas, e no “Balanço Geral”, no qual eventualmente apresentou a edição paulista. Em 2023, o jornalista teve uma experiência internacional ao cobrir diretamente de Israel a guerra do país contra o grupo Hamas, fazendo entradas ao vivo e reportagens especiais.

Com uma abordagem popular e senso de humor, Azeredo se destacou por levar o telejornalismo a um público mais amplo. Ainda assim, sua saída evidencia os desafios enfrentados por emissoras que buscam equilibrar despesas com a manutenção de talentos.

Um reflexo do mercado

A demissão de André Azeredo reflete um movimento frequente no setor: jornalistas experientes, mesmo com carreiras consolidadas, acabam sendo dispensados em momentos de ajuste financeiro das empresas. A decisão acontece em um período sensível, próximo ao Natal, e ressalta a instabilidade no mercado para profissionais da área.