Salvamento de filhote de cão: uma ação rápida e eficiente do Segundo Pelotão de Bombeiros

Por voltas das 11h30 do dia 10 de janeiro, o Segundo Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba foi acionado para uma ocorrência de resgate de um filhote de cachorro preso em uma tubulação de uma obra. O fato ocorreu por volta do meio-dia no Bairro Ipiranga.

De acordo com as informações recebidas pela corporação, o animal estava preso em um tubo de pequeno diâmetro, o que impedia os donos de retirá-lo sem o auxílio especializado. Imediatamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local para realizar o salvamento.

Ao chegar, os bombeiros constataram que o filhote estava agitado, mas ainda com vida. Após avaliar a situação, os profissionais começaram a operação de resgate, utilizando técnicas específicas e equipamentos adequados para garantir a segurança do animal e evitar qualquer tipo de lesão.

O trabalho exigiu precisão e paciência, já que a tubulação estava em uma posição de difícil acesso. No entanto, com o esforço conjunto da equipe, o filhote foi finalmente retirado de forma segura por volta das 13h30.

O animal estava em boas condições e, logo após, foi entregue aos donos, que estavam visivelmente aliviados e gratos pela ação rápida dos bombeiros.