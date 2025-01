Secretaria de Educação de Ituiutaba abre processo seletivo simplificado para Monitor Escolar

A Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, anuncia a abertura do Processo Seletivo Simplificado Emergencial para a contratação temporária e formação do quadro de cadastro de reserva no cargo de Monitor Escolar.

O processo foi estabelecido com base na Lei nº 191, de dezembro de 2024, que entrará em vigor em 5 de fevereiro de 2025. O edital completo com todas as informações está disponível no site oficial do município. Clique aqui para acessar.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, por meio do endereço eletrônico www.ituiutaba.mg.gov.br/smeel, no período de 24 de janeiro de 2025, a partir de 00h, até 26 de janeiro de 2025, às 23h59 (horário de Brasília). Não será cobrada taxa de inscrição.

O processo contará com as seguintes etapas:

Publicação do edital; Inscrições; Análise de documentação; Avaliação de títulos; Divulgação do resultado preliminar; Período de recursos; Análise dos recursos; Divulgação do resultado final; Homologação; Convocação dos candidatos aprovados.

O salário mensal será de R$ 1.688,87, com 40 horas de carga horária semanal e as vagas são para cadastro de reserva.

O acesso ao formulário de inscrição será feito exclusivamente por meio de uma conta pessoal do Google. Candidatos que não possuam uma conta deverão criá-la gratuitamente em https://accounts.google.com.

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes ao Processo Seletivo Simplificado no site oficial da Prefeitura de Ituiutaba, no endereço eletrônico https://ituiutaba.mg.gov.br.

Para mais informações, acesse o edital completo.