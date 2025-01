Temporal devastador atinge Ituiutaba no início da noite de Ano Novo

CHUVA FORTE EM ITUIUTABA No início da noite desta quarta-feira, 1º de janeiro, Ituiutaba, localizada no Pontal do Triângulo Mineiro, foi surpreendida por um forte temporal. Durante aproximadamente 30 minutos, a cidade enfrentou uma tempestade intensa, com chuvas torrenciais e ventos que ultrapassaram os 60 km/h. Os impactos foram imediatos e severos. Foram registradas inúmeras quedas de árvores, danos significativos ao asfalto e à infraestrutura urbana, além de quedas de fiação elétrica que deixaram várias regiões sem energia. Em algumas áreas, carros foram literalmente arrastados pela força da enxurrada, criando cenas de caos e necessidade de intervenção imediata. A equipe do Regionalzão foi até a Avenida Minas Gerais, uma das áreas mais afetadas, onde documentou a extensão dos danos. Além das árvores caídas e do asfalto destruído, houve relatos de postes de luz tombados e veículos parados no meio da via devido à água acumulada. A população de Ituiutaba permaneceu em estado de alerta, com equipes de emergência trabalhando para restabelecer a ordem e a segurança.