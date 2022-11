Uberlândia: caminhão roubado no estado de São Paulo é recuperado pela Polícia Civil

Caminhão roubado no estado de São Paulo é recuperado em Uberlândia pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Uberlândia recuperou, nesta segunda-feira (7), um caminhão roubado no estado de São Paulo em setembro. Ele estava em uma oficina no Bairro Tocantins. No local também foi apreendido um aparelho de refrigeração e outro caminhão.

A polícia chegou até o local após o dono de um dos veículos acionar o órgão. Ele relatou que foi roubado em setembro, no município de Miguelópolis (SP), por cinco bandidos em dois carros.

A vítima foi levada para o mato e o rastreador do caminhão foi retirado. Desde então, o dono do veículo faz buscas para encontrá-lo. No último sábado (5), o motorista viu um anúncio de venda de um caminhão baú idêntico ao dele e que esse veículo estaria em Uberlândia. A vítima disse que reconheceu o caminhão e que acionou a polícia.

“Em poucas horas recuperamos duas carretas e um aparelho de refrigeração em uma oficina no Bairro Tocantins. Um dos veículos foi devolvido à vítima e o outro está com chassi adulterado e foi submetido a trabalhos periciais para saber a procedência”, disse o delegado-chefe do departamento de Polícia Civil de Uberlândia, Marcos Tadeu.

O delegado disse ainda que o dono da oficina vai responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.