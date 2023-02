Zé Neto e Cristiano animaram Carnaval de Ituiutaba no domingo (19)

Ituiutaba, Minas Gerais. O Carnaval 2023 de Ituiutaba, um dos maiores do interior do Brasil, contou com a apresentação da dupla Zé Neto e Cristiano na noite do último domingo (19.fev.23). O carnaval é realizado pela Prefeitura de Ituiutaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, entre os dias 17 e 20 de fevereiro, no Parque de Exposições JK.

A prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes subiu ao palco e rebateu as críticas que ela e o deputado André Janones vem sofrendo. A festa tem um alto investimento, e é realizada de portões abertos, no entanto, boa parte da população queixa-se dos buracos nas ruas.

Zé Neto e Cristiano

Naturais de Rio Preto, São Paulo, Zé Neto & Cristiano conquistaram o Brasil inteiro e a dupla sertaneja é um dos maiores nomes da música brasileira. Os principais sucessos são “Notificação Preferida”, “Largado às Traças” e “Status Que Eu Não Queria”. É a terceira vez deles no Oba, com promessa de muita novidade e surpresas durante a apresentação.

Na noite da última sexta-feira (17.fev.23), o cantor Tierry e o grupo Terra Samba agitaram o grande público presente. Na noite deste sábado (18.fev.22), a dupla Maiara e Maraisa arrastou uma multidão. Confira:

Programação

Dia 17 (sexta-feira) – Tierry, Terra Samba e Fernandinho K;

Dia 18 (sábado) – Maiara & Maraisa, D’ Corpo Inteiro e Patrick DJ;

Dia 19 (domingo) – Zé neto & Cristiano, Rapazolla e Sempre Bom;

Dia 20 (segunda-feira) – Murilo Huff, Federah e Fernandinho K.

Matinês

Dia 18 (sábado, 15h às 19h) – Apresentações e shows;

Dia 19 (domingo, 15h às 19h) – Apresentações e shows.

Apoio na produção: Secom