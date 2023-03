95% dos brasileiros têm fetiches sexuais, mas poucos realizam

Só 4% dos entrevistados realizaram seus fetiches

A sexualidade é um tema complexo e muitas vezes cercado de tabus e preconceitos. Mas é importante lembrar que cada indivíduo possui desejos e fantasias que fazem parte da sua sexualidade, e isso é perfeitamente normal.

A mais recente pesquisa do Gleeden — plataforma número 1 de encontros extraconjugais e relações não monogâmicas do mundo — revela que 95% dos entrevistados no país “têm algum tipo de fetiche”, enquanto 5% “preferem o sexo tradicional”.

Mas afinal, o que é um fetiche sexual? Trata-se de uma preferência sexual por objetos, situações ou partes do corpo que não são consideradas comuns ou convencionais. Alguns exemplos de fetiches comuns são os pés, as roupas íntimas, o BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo) e os jogos de poder.

Apesar de ser algo presente em grande parte da população, muitas pessoas ainda têm dificuldade em falar sobre seus fetiches e em realizá-los. Isso pode ser resultado de tabus sociais, falta de informação ou até mesmo medo de ser julgado pelos outros.

A pesquisa da Veja revelou que a maioria dos brasileiros que possuem fetiches sexuais nunca os realizou, e isso pode trazer consequências negativas para a vida sexual e emocional dessas pessoas. A falta de realização das fantasias pode levar à insatisfação sexual, baixa autoestima e até mesmo à depressão.

Por isso, é importante que as pessoas saibam que é possível realizar seus fetiches de forma saudável e consensual. O diálogo e a confiança no relacionamento são fundamentais para que o casal possa se sentir à vontade para compartilhar suas fantasias e desejos. Além disso, é importante lembrar que a realização dos fetiches deve ser sempre feita com segurança e respeito mútuo.

É preciso desconstruir os tabus que ainda envolvem a sexualidade e entender que cada indivíduo possui desejos e fantasias diferentes. A realização dos fetiches sexuais pode trazer mais prazer e satisfação para a vida sexual das pessoas, desde que seja feita de forma saudável e consensual.

Em resumo, a pesquisa da Veja mostra que grande parte da população brasileira possui fetiches sexuais, mas poucos os realizam. É importante que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre seus desejos e fantasias, e que os casais possam trabalhar juntos para realizar esses fetiches de forma segura e respeitosa.

A sexualidade é uma parte importante da vida e deve ser vivida com liberdade e prazer.