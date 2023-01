Se ele tem outra pessoa, vai demonstrar algum destes 7 indícios

Será que ele tem outra pessoa? Alguns indicativos podem apontar um caminho para sanar suas dúvidas | Foto: Freepik

Ele tem outra pessoa? Essa é a pergunta que milhares de mulheres fazem, muitas chegam até o Tudo Em Dia para sanar suas dúvidas. Diante disso, buscamos uma curadoria de itens que possam informá-la sobre essa questão que lhe rouba as energias.

Nossa especialista em comportamento humano, dra. Nicole Leroy, destaca pontos importantes a serem analisados para descobrir se ele tem outra pessoa.

1— Ele não demonstra interesse pessoal por você, e não te procura para fazer sexo

Segundo a dra. Nicole Leroy, a princípio, um dos sinais que ele tem outra pessoa é o abandono de emoções, ou seja, está emocionalmente ausente e indiferente. A situação é mais evidente quando ele se recusa a discutir a relação — a famosa DR—, e nunca tem tempo para os dois.

2— Se ele tem outra pessoa, vai dizer que você olha ou tem interesse por outros homens

Se você, inesperadamente, é surpreendida com uma acusação de flerte com outro homem, ou é espectadora de uma cena teatral de ciúmes, ligue o alerta. Dra. Nicole ressalta que, conforme ele queira encontrar um motivo para romper a relação, mas ainda é temeroso ou ainda se acovarda, ele tentará culpá-la pelo fim do relacionamento.

3— Ele passa muito tempo ao telefone, e não te dá atenção

Risos, caras e bocas sempre direcionados ao dispositivo celular, no entanto, é ríspido e hostil a sua presença. Em muitos casos, ressalta a dra., tem sempre uma crítica a sua aparência física na ponta da língua.

4— Cuidados pessoais repentinos

De repente ele passa a se cuidar e preocupara com a aparência física, quer parecer mais jovial e atlético, pode indicar que ele tem outra pessoa. Entretanto, calma, muita calma! Ele pode apenas estar passando por alguma crise.

5— Se ele tem outra pessoa, pode passar a atrasar em compromissos

Ele sempre foi responsável e pontual, dessa forma, é de se espantar que tenha passado a atrasar, e ser displicente com os compromissos familiares.

6— Se ele esconde contas pessoais, pode ser um indicativo que ele tem outra pessoa

Certamente ele não quer que você veja o nome do motel ou do restaurante na fatura do cartão de crédito. Também pode ser que ele tenha comprado um presente para a outra, entretanto, quer esconder a 7 chaves.

Outro indicativo é quando ele quer reduzir despesas como — passeios, cinema, restaurante—, enfim, quer que sobre mais dinheiro para se divertir com a outra.

7— Ele fica facilmente irritado ou na defensiva

Se irrita com qualquer coisa. Em ocasiões diversas, demonstra irritação até com o seu perfume, creme, ou sua voz.

Em muitos casos, os itens acima podem indicar que ele tem outra pessoa, mas também pode apontar que há a iminência intencional de conquistar outra pessoa, no entanto, isso pode não ter acontecido ainda.

A dra. Nicole Leroy finaliza dizendo que um bom diálogo pode salvar o relacionamento, sobretudo, com uma conversa aberta.

