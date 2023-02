A posição sexual mais eficaz para o orgasmo feminino

A tradicional posição sexual “papai mamãe” é a mais eficaz para auxiliara as mulheres a chegarem ao orgasmo, diz estudo

A princípio, não é uma unanimidade que haja uma posição sexual universalmente considerada como a mais eficaz para o orgasmo feminino. Entretanto, um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine revelou a posição sexual que pode auxiliar no alcance do orgasmo feminino.

O orgasmo feminino é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo fatores físicos, emocionais e psicológicos. O que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra.

O estudo aponta que a tradicional “papai mamãe”, com um travesseiro colocado sob a pélvis, pode aumentar a estimulação do clitóris, o que pode levar ao orgasmo intenso. A penetração também será mais profunda, e o pênis poderá alcançar pontos da vagina que não alcança habitualmente.

O estudo foi realizado com os pesquisadores examinando um casal de voluntários enquanto faziam sexo em cinco posições populares por 10 minutos.

A chave para o orgasmo feminino é encontrar o que funciona para cada mulher individualmente, seja através da experimentação com posições sexuais diferentes, brinquedos sexuais ou outras formas de estimulação.

A comunicação aberta e honesta com o parceiro também é importante para garantir que as necessidades e desejos sexuais sejam atendidos.