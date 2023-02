Conheça os 7 sinais de um relacionamento tóxico

7 sinais de um relacionamento tóxico | Foto: Freepik

Pode não ser muito fácil identificar um relacionamento abusivo ou tóxico. Existem comportamentos que claramente cruzam a linha do respeito – como qualquer tipo de abuso, seja físico, emocional, verbal ou financeiro. Contudo, alguns são mais sutis.

“Toda relação tem um nível de toxidade. Nada é perfeito, sempre há espaço para melhora”, diz Ginnie Love Thompson, psicoterapeuta (EUA). É quando a toxidade foge do controle que os problemas surgem. “Se você se sente desconfortável, precisa se perguntar porque.”

Controle: se a outra pessoa tenta controlar suas ações, pensamentos, sentimentos ou relações com outras pessoas, é um sinal de um relacionamento tóxico. Humilhação: se a outra pessoa faz comentários desrespeitosos ou humilhantes em público ou em particular, é um sinal de um relacionamento tóxico. Violência: qualquer tipo de violência, incluindo abuso físico ou psicológico, é um sinal de um relacionamento tóxico. Comunicação negativa: se a comunicação entre vocês é predominantemente crítica, negativa ou não resolutiva, é um sinal de um relacionamento tóxico. Ciúme excessivo: se a outra pessoa tem ciúme excessivo e controla seu comportamento ou relacionamentos com outras pessoas, é um sinal de um relacionamento tóxico. Desconexão emocional: se a outra pessoa se recusa a conectar-se emocionalmente ou a resolver problemas emocionais, é um sinal de um relacionamento tóxico. Dependência: se você se sente dependente da outra pessoa e tem medo de deixá-lo, é um sinal de um relacionamento tóxico.

1. Seu (sua) parceiro (a) nunca assume responsabilidade

Se um lembrete simples para ele(a) simplesmente comprar guardanapos vira uma briga – “você sabia” que eu estava passando por uma semana difícil no trabalho e veio me cobrar isso agora” – é um sinal vermelho. “Pessoas saudáveis sabem receber feedback e arrumar o que tem de errada”, diz Rebecca Hendriz, psicoterapeuta (EUA). Um(a) parceiro(a) tóxico(a) vai te culpar pelo fato de ele(a) ter te magoado de qualquer maneira. E isso vale também para analisar como você trata ele(a), não apenas o contrário.

2. Você não cuida de si mesma

Ou seja, os sinais não são apenas sobre a outra pessoa. Seu próprio comportamento também conta. “Um relacionamento tóxico não deixa espaço para seu bem-estar”, diz Rebecca. “Se você está negligenciando isso (por exemplo, seu parceiro é super carente ou precisa da sua ajuda constante), é um sinal de algo tóxico”.

3. Ele(a) sempre te dá o tratamento de silêncio

Brigar não significa um relacionamento tóxico, mas se ele(a) se fecha sempre que você tenta conversar sobre algo que está te incomodando, tome cuidado. “Casais saudáveis estão abertos a se comunicar”, diz Hendrix. Se, em vez de ouvir, ele não quer conversar sobre o assunto, te ignora, não responde direito ou mesmo sai do cômodo, esse é um sinal vermelho.

4. Você se sente exausta

Se parece que o relacionamento toma energia de você, eis outro sinal. E isso pode até mesmo se manifestar fisicamente, diz Thmpson. “Relações tóxicas podem literalmente deixar seu corpo sem saúde.”

5. Ele(a) está sempre oferecendo “criticas construtivas” – quando você não pede

Você quer alguém que te ajude a amadurecer. Mas críticas constantes podem ser confusas. “Se ele(a) está sempre perguntando se você realmente precisa daquele pedaço a mais de pizza alegando que só quer ajudar, isso não é ajuda, é controle”, diz Hendrix. “Comportamento controlador é muito presente em relações tóxicas”. Não confunda manipulação e desejo de controle com “querer ajudar”.

6. Ele(a) nunca lembra da sua agenda

Ninguém quer que o outro saiba o dia completo, mas eles devem lembrar de datas importantes da sua vida e mostrar apoio. “Se ele(a) pede para você ajudar na mudança de apartamento no mesmo dia da sua apresentação de mestrado, ele(a) provavelmente não consegue se importar tanto com você quanto com as coisas dele(a) próprio(a)”, diz Hendriz. “Se aconteceu uma vez ou outra, tudo bem”, diz Thompson. “Todos passamos por momentos em que estamos mais desligados.” Mas se isso é constante, é um sinal de algo tóxico.

7. Ele(a) sempre culpa os outros pelos seus problemas

Sempre culpar outra pessoa quando as coisas não estão indo bem – seja a mãe, alguém no trabalho, o instrutor da academia… – esse é um grande sinal de comportamento tóxico, diz Hendrix.

2 Bônus sobre o relacionamento tóxico

8. Ele(a) é super competitivo

“Um pouco de competição é bom, mas casais saudáveis apoiam o outro nas conquistas individuais também”, diz Hendrix. Competitividade vira toxidade quando você se sente mal por suas conquistas porque isso fez o outro se sentir mal com ele mesmo.

9. Você sente que faz todo o trabalho na relação

Em toda relação tem uma divisão natural de tarefas. Talvez você sempre tenha que escolher o restaurante, já que conhece os melhores lugares. Enquanto isso, ele(a) sempre procura te buscar de carro para que você não tenha que pegar o ônibus lotado. “Uma relação saudável é uma parceria”, diz Hendrix. Se você sente que você faz todo o trabalho sozinha, o balanço não existe.

