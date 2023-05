Ação Moradia inicia os preparativos para a 27º Edição da Festa Junina

A tradicional Festa Junina da Cidade de Uberlândia é fruto de um trabalho social, realizado pela ONG Ação Moradia, que acredita na influência da cultura na transformação de vidas. A Festa Junina da Ação Moradia acontecerá em todos os finais de semana do mês de junho (03 e 04, 10 e 11, 17 e 18, 24 e 25), na Praça Sérgio Pacheco (ao lado do Terminal Central) com entrada gratuita. A festança conta com comidas típicas, espaço kids, música ao vivo, apresentação de quadrilhas juninas e concurso de forró. A festa é tão aclamada pelo público que se tornou um evento oficial no calendário municipal de Uberlândia, de acordo com a Lei nº 11.416 de 26 de junho de 2013.

O resultado financeiro do evento é parte essencial da manutenção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que recebe diariamente 234 crianças e adolescentes, oferecendo alimentação e diversas atividades envolvendo esporte, cultura, lazer e educação socioemocional, além dos cursos de qualificação profissional para o mercado de trabalho que beneficiam mensalmente 285 jovens e adultos.

“Todos os anos começamos os preparativos para a festa em fevereiro com as primeiras reuniões. Em maio já estamos com toda a festa estruturada, aguardando apenas o dia da montagem, para que façamos uma festa junina a altura desta cidade tão linda. ”, explicou o Diretor Administrativo da Ação Moradia, Oswaldo Setti.

Não há como falar da Festa Junina da Ação Moradia sem falar no “Show” de solidariedade. Mais de 120 pessoas trabalham na organização do evento, sendo aproximadamente 50 voluntários. Quem faz a festa são os colaboradores da instituição e alguns voluntários que participam ativamente dos trabalhos desenvolvidos pela ONG durante o ano. Incluindo os alimentos comercializados na festa, que em sua maioria, são produzidos na própria ONG.

Nesta época, a sede da ONG, localizada à Rua Canoas, 181, no bairro Morumbi, se transforma em uma central de produção. A comunidade participa ativamente de todo o processo de organização do evento, todos têm consciência da importância da festa para o desenvolvimento dos projetos durante todo o ano. Pode-se considerar que a festa de junho é o balão de oxigênio do setor financeiro da instituição. Participe da Festa Junina da Ação Moradia, onde sua diversão se transforma em um gesto de solidariedade.

ATRAÇÕES

No evento gratuito o público poderá curtir os shows das bandas Trio Sucupira, Trio Pereira, Rogério & João Paulo, Trio Coração Da Pátria, Graziella, Lucas Mali & Banda, Adriana Francisco, Pagodiê, Banda Sétimo Sol, Viola Em Noite De Lua e Daniela Lopes com a Banda Explosão em um espaço seguro, ótimo para ir com a família toda. Vale ressaltar também que haverá apresentações de quadrilhas juninas todas as noites, além do concurso das quadrilhas de Uberlândia e região que acontece no dia 10 de junho.

13º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE UBERLÂNDIA

Na Festa Junina da Ação Moradia acontece o único Festival de Quadrilhas Juninas de Uberlândia, que tem o objetivo de valorizar a arte, cultura e tradições. Contemplando a cultura junina quadrilheira, o Festival conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Uberlândia, e apoio da União Junina Mineira, Federação de Quadrilhas Juninas de Minas Gerais. Neste ano o concurso do Festival de Quadrilhas Juninas de Uberlândia acontecerá em duas etapas, sendo a primeira na Praça Sérgio Pacheco sendo disputados o primeiro, segundo e terceiro lugar e as duas quadrilhas mais pontuadas garantirão vaga para a segunda etapa que será no Concurso Interestadual de Quadrilhas, que ocorrerá no Uberlândia Shopping, no dia 1º de julho de 2023.

Os grupos de quadrilhas de Uberlândia que já confirmaram a sua participação são: Junina Forrozarte, Matutos do Sertão, Prestenção Sô, Junina Balancê e a quadrilha mirim, Pequeninos do Sertão.

Já de outros municípios são: Amor Junino de Águas Lindas de Goiás, Num Só Piscar do Distrito Federal, Arraial do Buscapé de Brumadinho e a quadrilha Brejo Alegre de Araguari.

“O Festival de Quadrilhas é uma forma de manter viva uma tradição tão linda, além de promover o intercâmbio cultural entre os quadrilheiros de Uberlândia com quadrilhas da região do Estado de Minas Gerais e outros Estados do Brasil. ” – contou a coordenadora do Festival de Quadrilhas, Eliana Carrijo.

Confira a programação completa:

Sábado 03/06

Trio Sucupira

Apresentação Quadrilha Junina

Concurso de Forró

Domingo 04/06

Trio Pereira

Apresentação de Quadrilha (Matutos do Sertão)

Concurso de Forró

Sábado 10/06

Rogério & João Paulo

Concurso De Quadrilhas Juninas (Entrega De Premiações)

Domingo 11/06

Trio Coração Da Pátria

Graziella

Apresentação Da Quadrilha Junina (Quadrilha De Uberlândia que somou a maior pontuação no Concurso do dia 10/06)

Concurso de Forró

Sábado 17/06

Lucas Mali & Banda

Apresentação de Quadrilha Junina

Concurso de Forró

Domingo 18/06

Adriana Francisco

Pagodiê

Apresentação de Quadrilha Junina

Concurso de Forró

Sábado 24/06

Banda Sétimo Sol

Apresentação de Quadrilha Junina Mirim “Pequeninos do Sertão”

Concurso de Forró

Domingo 25/06

Viola Em Noite De Lua

Daniela Lopes e Banda Explosão

Apresentação da Congada “Camisa Verde” de Monte Alegre