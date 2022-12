Avatar: O Caminho da Água bate US$1 bilhão na bilheteria em 14 dias

Seguindo os passos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água segue dominando nas bilheterias do mundo todo. A sequência, que entrou em cartaz em 15 de dezembro no Brasil, já bateu a marca de US$1 bilhão ao redor do mundo. Com isso, o longa se tornou o filme de 2022 que mais rápido atingiu o valor e alcançou o posto de terceira maior bilheteria do mundo (via Variety).

De acordo com James Cameron, diretor e roteirista do longa, O Caminho da Água precisa fazer ao menos US$2 bilhões para não dar prejuízo para a Disney. Especialistas do mercado, no entanto, acreditam que a missão do novo Avatar é mais “fácil” e que o filme pode lucrar se fizer “só” US$1,5 bilhão.

Embora Cameron tenha preparado um total de quatro sequências de Avatar, o lançamento vai depender da boa performance de Avatar: O Caminho da Água nas bilheterias. Se assim for, o terceiro longa chegará ao público em dezembro de 2024, enquanto Avatar 4 chega em 2026, e Avatar 5, em 2028.