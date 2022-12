Por Omelete

Henry Cavill anuncia que não será mais o Superman do DCU

O astro Henry Cavill anunciou que não será mais o Superman dos filmes da DC. O ator britânico fez uma publicação de despedida em seu Instagram na qual comunicou que se encontrou com James Gunn e Peter Safran e recebeu a resposta de que ele não faz parte dos planos do universo cinematográfico da editora.

“Eu me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman”, escreveu ele. “Após ser dito pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essas notícias não são fáceis, mas é a vida”, lamentou.

“A troca de guarda é algo que acontece”, continuou. “Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo que eles e todos os envolvidos tenha a melhor das sortes”.

Ele conclui dizendo que “meu tempo vestindo a capa passou, mas que o Superman fique para sempre. Foi divertido passear com todos vocês, avante e para cima.”

Também nas redes sociais, James Gunn confirmou a conversa e deixou a possibilidade de novos projetos ao lado de Cavill em aberto. Mas pela mensagem do atual Superman, ele dificilmente retornaria para o papel do Kriptoniano.

O início do fim

No começo de dezembro, o The Hollywood Reporter anunciou que Homem de Aço 2 não iria mais acontecer. Ainda segundo o veículo, até a participação especial de Cavill em The Flash, já gravada, estaria em perigo. A ideia dos novos chefes criativos da DC é recomeçar do zero o universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da editora.

Isso significaria também o fim do reinado de Jason Momoa como Aquaman após o lançamento de Aquaman e o Reino Perdido, no ano que vem. Segundo o THR, no entanto, o ator talvez deixe o papel para assumir outro: o do anti-herói Lobo, que pode emergir como figura central da nova franquia planejada por Gunn e Safran.

A reformulação, por fim, implicaria no cancelamento de possíveis sequências de Adão Negro, até por causa do desempenho decepcionante do longa nas bilheterias. O futuro de filmes que representam outras áreas da DC no cinema, como Shazam! Fúria dos Deuses e Besouro Azul, ainda não está claro.

De acordo com a reportagem, o único aspecto do universo DC que seguirá sem interferência de Gunn e Safran será o do Batman de Matt Reeves. O cineasta segue desenvolvendo a continuação do longa lançado este ano, assim como vários spin-offs televisivos.