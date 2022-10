1ª temporada da série ‘Os Anéis de Poder’ tem final excepcional

O autor J.R.R. Tolkien é celebrado por ter criado um mundo complexo, detalhado e crível. para contar a história de Anéis de Poder. Tanto os fãs da série de Tolkien, quanto os demais espectadores se deleitaram com as cenas exuberantes, financiadas pelos investimentos recordes da Amazon.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder aborda a Segunda Era da Terra Média, se concentrando em Galadriel e sua busca por vingança contra o terrível (e desaparecido) Sauron, responsável pela morte do irmão. A criação do Um Anel e a queda de Númenor são alguns dos eventos dessa mesma época na mitologia de Tolkien.

Apesar da bela fotografia na tela, a primeira temporada de “Os Anéis de Poder”, que se encerrou no dia 14 de outubro de 2022, não conseguiu abordar uma boa narrativa.

Mesmo em seu encerramento épico, a série perdeu valioso tempo de tela com tramas secundárias —como um concurso de desenho em Númenor— em vez de contar para o público como é que Celebrimbor construiu a forja com que criou os tais anéis do nome da série.

Cena da primeira temporada da série ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’ – Divulgação

As próximas partes de “Os Anéis de Poder”, ademais, devem ser mais dinâmicas do que a primeira. Sauron já retornou à Terra-Média e criou seu reino de brasa e fumaça. Os roteiristas não vão mais precisar alongar a história e criar suspense. Sabemos que um mago, provavelmente Gandalf, também chegou ao continente. Os roteiristas precisariam se esforçar bastante para aguar essa trama.

A série está disponível no Prime Video e já tem cinco temporadas garantidas.