3 boas séries pouco vistas nos serviços de streamings

Os grandes sucessos de 2022, quando o assunto são os seriados, tem nomes na ponta da língua. House of the Dragon, Os Anéis de Poder e Ruptura, são produções milionárias feitas por grandes player do streaming.

O Tudo Em Dia destaca três séries de qualidade, que passaram quase despercebidas pelo público.

BLACK BIRD (APPLE TV+)

Black Bird

Inspirada em um crime real, Black Bird tem seus dois protagonistas, Taron Egerton e Paul Walter Hauser, indicados ao Globo de Ouro 2023 e acompanha a história do traficante Jimmy Keene que, após ser condenado a dez anos de prisão, ganha uma chance de se redimir. Para isso, ele precisa arrancar uma confissão de Larry Hall, suspeito de uma série de assassinatos, além de fazer com que o homem revele onde escondeu os corpos das vítimas.

O URSO (STAR+)

O Urso

Uma das melhores séries de 2022, O Urso mistura drama e comédia para contar a história de Carmy (Jeremy Allen White), um renomado chef de cozinha que herda um restaurante cheio de problemas e precisa salvar o lugar. Acompanhado pelos funcionários do lugar, Carmy também precisa lidar com relações familiares delicadas, ao mesmo tempo em que precisa se reerguer.

NOSSA BANDEIRA É A MORTE (HBO MAX)

Nossa Bandeira é a morte

Com comédia e aventura, Nossa Bandeira é a Morte acompanha um grupo de piratas amadores liderados pelo aristocrata Stede Bonnet (Rhys Darby), que perde boa parte da fortuna herdada de sua família. Sem nenhuma experiência de navegação, ele reúne uma tripulação difícil de lidar – e tudo piora quando o capitão fica caca a cara com um dos maiores piratas de todos os tempos: o Barba Negra (Taika Waititi).