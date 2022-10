Filme Adão Negro estreia com bilheteria americana com US$ 67 milhões

O novo filme da DC Adão Negro estreou com a melhor bilheteria do final de semana nos Estados Unidos. O longa estrelado por Dwayne “The Rock” Johnson arrecadou US$ 67 milhões entre os dias 21 e 23 de outubro.

O segundo lugar ficou para a comédia romântica Ingresso para o Paraíso com as estrelas Julia Roberts e George Clooney que obtiveram US$ 16,3 milhões. Para manter o clima de mês do terror, Sorria (US$8,3 milhões ) e Halloween Ends (US$ 8 milhões) se mantiveram no top 5.

Lilo, Lilo Crocodilo, animação musical estrelada por Shawn Mendes e Javier Bardem, ficou com o quinto lugar após arrecadar US$ 4,2 milhões.