Center Shopping realiza Semana do Cliente com descontos de até 70%

Promoções são para diversos segmentos como vestuário, calçados, perfumaria e alimentação

No dia 15 de setembro (quinta-feira), é comemorado o ‘Dia do Cliente’ e nada melhor do que comemorar a data com uma semana cheia de promoções para presentear o consumidor. Entre os dias 12 e 18, acontece a ‘Semana do Cliente’ e as lojas participantes da promoção no Center Shopping Uberlândia vão oferecer descontos que podem chegar a 70%, tanto presencialmente, quanto pela ‘Assistente de Compras’, canal de vendas online do Shopping. E no dia 15, o Shopping agradecerá aos primeiros clientes que passarem pelo mall, distribuindo um mimo delicioso.

No Center Shopping os clientes poderão encontrar ofertas de itens de diversos setores, como: coleção de inverno da Uza Shoes, com com 50% de desconto; 70% em pacotes de laser, na Espaçolaser; roupas infantis, da Hering Kids, com 60% de desconto; itens de decoração com até 70% de desconto, na TokStok; e armações para óculos, óculos solares e relógios com até 50%, nas Óticas Gaúcha.

Estas e outras ofertas também estarão disponíveis pela ‘Assistente de Compras’. Para utilizar o serviço, basta entrar em contato pelo Whatsapp (34) 99684-8404 e informar quais os produtos desejados. Pode ser vestuário, calçados, brinquedos, presentes, até mesmo um produto da farmácia.

A Assistente irá em busca dos itens e enviará fotos e vídeos dos produtos. Também é possível acessar o Whatsapp da Assistente pelo link disponível no Instagram do Center Shopping. Após escolher os produtos e efetuar as compras, é disponibilizado para o cliente um link para realizar o pagamento via PIX ou PagSeguro. Em seguida, ele poderá escolher se deseja retirar suas compras no shopping, via drive-thru, ou se prefere receber em casa – no mesmo dia, para compras realizadas até às 18h – via Delivery Center.