CRV divulga vencedoras do concurso “Eu Faço a Diferença no Meio Ambiente”

Capinópolis, Minas Gerais. O departamento ambiental da CRV Industrial divulgou qual o vídeo retratou a ação que mais impactou positivamente o meio ambiente. O projeto “Eu Faço a Diferença no Meio Ambiente” faz parte das celebrações da Semana Ambiental.

O concurso foi lançado aos funcionários da CRV Industrial, unidade Capinópolis, e do Condomínio Agrícola.

Algumas regras foram seguidas pela comissão julgadora. O participante deveria ser colaborador da empresa, aparecer no vídeo, e registrar uma ação ambiental que ele pratica.

Neide Martins e sua equipe demonstraram um projeto de reaproveitamento de materiais como pneus, capacetes velhos, botas velhas, cones e outros. Além de deixar o ambiente de trabalho mais bonito e aconchegante, a ação impacta positivamente o meio ambiente.

A segunda colocada, Lucidete, também demonstrou um projeto parecido, com reaproveitamento de botas velhas, além de instruir os espectadores a separar os materiais recicláveis.

A primeira colocada leva um prêmio de R$200 e a segunda colocada um prêmio de R$100 em dinheiro.

“Levar a sério as ações ambientais é reconhecer nossa dependência do meio ambiente e a responsabilidade que temos de preservá-lo para as gerações futuras”, disse a bióloga Lívia Reis, coordenadora do Departamento Ambiental da CRV Industrial Minas.

Veja os vídeos vencedores do concurso