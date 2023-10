Desmanche com seis veículos é em encontrado em Uberlândia

Veículos encontrados no galpão na Rua das Sementes — Foto: Polícia Militar/Reprodução

Em uma operação realizada na tarde da última terça-feira, 19.set.23, as autoridades policiais de Uberlândia desmantelaram um local de desmanche de veículos, situado no Bairro Minas Gerais. A intervenção foi desencadeada pela Polícia Militar (PM) após receber uma denúncia anônima que indicava a presença do estabelecimento clandestino.

Segundo informações fornecidas no registro oficial, as portas do local estavam escancaradas, e todos os veículos envolvidos já estavam passando pelo processo de desmontagem.

No momento da incursão, um indivíduo foi encontrado dentro de um dos cômodos do galpão. Esse homem alegou estar vivendo em situação de rua e fazendo uso do edifício como abrigo há aproximadamente uma semana.

Em decorrência da operação, o suspeito foi detido pelas autoridades.

Adicionalmente, todos os veículos encontrados no local foram identificados como produtos de furtos ou roubos e posteriormente encaminhados para o pátio de remoção, como parte do procedimento legal.