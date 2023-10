Duas pessoas morreram em acidente com ônibus no Anel Viário Norte em Uberlândia

Foto: Via Drones



Uberlândia, Minas Gerais. Um acidente envolvendo um ônibus com 48 passageiros ocorreu na madrugada de quinta-feira (05.OUT.23) no entroncamento do Anel Viário Norte com a BR-365, em Uberlândia. Duas pessoas, incluindo uma criança e um adulto, perderam a vida no incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, várias vítimas ficaram presas nas ferragens. Até o momento da redação deste artigo, foram confirmados dois óbitos.

Um total de 29 passageiros foram levados para Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) nos bairros Tibery, Pampulha, Planalto e Roosevelt, enquanto outras nove pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).