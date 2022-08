A UPL, uma das quatro maiores empresas de soluções agrícolas do Brasil, em homenagem ao Dia do Agricultor, que aconteceu em 28 de julho, lançou vídeos com histórias inspiradoras em ”O Lado Terra do Agricultor”. Os depoimentos serão disponibilizados nas mídias sociais da UPL Brasil, companhia de origem indiana, e conta quatro histórias inspiradoras de produtores rurais que implementam ações de responsabilidade ambiental e social em suas propriedades.

“A UPL enaltece o trabalho dos agricultores brasileiros, responsáveis por alimentar quase 1 bilhão de pessoas no planeta, mesmo com grandes desafios climáticos, fitossanitários e econômicos. Neste projeto, reconhecemos pessoas que contribuem com a produção sustentável, pilar do trabalho desenvolvido pela UPL, de forma a incentivar ações semelhantes”, afirma Liara Aranha, coordenadora de comunicação da UPL Brasil.

Entre as histórias contadas pela UPL está a de Edilson Piaia, pecuarista e produtor de soja e algodão em Campo Novo do Parecis (MT). Na lavoura desde os 15 anos, ele associa a agricultura com grande área de preservação e investe na reposição da microbiota, o que tem beneficiado o solo e faz a diferença tanto para a agricultura quanto para o manejo do gado. “A gente vive o dia e a noite para a terra”, diz.

Outros três produtores que contam suas experiências sustentáveis na série ”O Lado Terra do Agricultor” são Emilio Favero – que mantém pomares de citros em Botucatu (SP) –, Maurício de Bortoli – produtor de soja, milho, trigo, aveia e cevada em Cruz Alta (RS) – e Luiz Tonin – que investe em café em São Sebastião do Paraíso (MG). Os protagonistas dos vídeos investem em sustentabilidade e boas práticas agrícolas.

“A UPL tem como meta reimaginar a sustentabilidade na produção global de alimentos. Identificar e reconhecer ações de parceiros que caminham conosco nessa direção é uma forma de motivar outros agricultores a adotarem boas práticas como forma de melhorar o futuro do nosso planeta, dando visibilidade a projetos íntegros e que têm eficácia comprovada no campo, gerando bons frutos”, finaliza Liara Aranha.