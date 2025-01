Motorista que fazia escolta para caminhão que transportava carga excedente morre em acidente na BR-414, em Goiás

Veículo ficou destruído | Foto: PRF/GO

O motorista de um carro que fazia a escolta de um caminhão que transportava uma plantadeira morreu na tarde desta sexta-feira (10), na BR-414 no km 315, em Cocalzinho/GO, região centro norte de Goiás.

Vítima, de 68 anos, era especializado em transporte de cargas superdimensionadas e tinha quase quatro décadas neste ramo de transporte.

O sinistro ocorreu quando, por volta das 15h15 em um trecho de curva, o carro da escolta, por motivo ignorado, invadiu a pista contrária, colidiu contra um caminhão que seguia no sentido oposto e em seguida bateu no veículo que ele escoltava.

Com o impacto entre os veículos, mesmo com o uso do cinto de segurança o idoso foi lançado para fora do carro que conduzia, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com levantamentos preliminares, o serviço de escolta saiu da cidade de Delta/MG e tinha como destino a capital tocantinense.