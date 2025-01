PRF prende dois passageiros com drogas em ônibus na BR-060 Um dos passageiros desceu do veículo e tentou fugir dos agentes Na manhã de quarta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois passageiros transportando drogas em um ônibus que fazia a rota Cuiabá-Brasília. A abordagem ocorreu na BR-060, em Santo Antônio da Barra, no sudoeste de Goiás. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 4 kg de maconha e 1 kg de cocaína na mochila de uma mulher de 25 anos. Ela alegou estar a caminho de Goiânia para visitar parentes, mas não soube informar nomes deles ou o local onde ela ficaria. Enquanto os policiais verificavam o veículo, um passageiro de 26 anos desceu e tentou fugir correndo pela rodovia, mas foi rapidamente contido. Em sua bagagem, os policiais encontraram 1 kg de cocaína. Ambos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes de Rio Verde (GO), onde foram autuados por tráfico de drogas.