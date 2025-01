Suspeito de matar casal de ruralistas em São Félix do Araguaia é preso em Porangatu Detido estava em fuga para o interior do Pará Na noite desta quarta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em Goiás um homem que confessou ter assassinado um casal em São Félix do Araguaia, Mato Grosso, no dia 20 deste mês. O crime teria sido motivado por uma dívida envolvendo 800 cabeças de gado. A prisão ocorreu durante uma fiscalização no km 107 da BR-153, em Porangatu (GO). Os agentes abordaram uma Toyota Hilux, cujo condutor, de 38 anos, afirmou ter buscado um passageiro em Uruaçu (GO), na casa dos pais de criação, e que o levava para passar o fim de semana em uma fazenda em Aliança do Tocantins. O motorista também alegou que o passageiro tinha problemas mentais. Diante da suspeita, ambos foram levados para a Unidade Operacional da PRF em Porangatu. O passageiro estava desorientado e não sabia informar seu próprio nome. Questionado, ele acabou confessando sua identidade e o homicídio. O homem, um produtor rural de 40 anos, confessou ter matado um casal – um homem de 40 anos e uma mulher de 39 anos- na frente do filho das vítimas, de 12 anos. Após a confissão, o motorista do veículo afirmou que pegou o suspeito em Ceres -GO e que o levaria para o norte do Pará, onde ele pretendia se esconder. Segundo o condutor, estava apenas ajudando o homem por considerá-lo uma boa pessoa. Ambos foram detidos e encaminhados à Polícia Civil de Porangatu para as devidas providências.