Santa Vitória: conheça a programação da Exposanta 2023

O lançamento oficial da 41ª Exposanta 2023 foi realizado no último sábado

O presidente da Câmara Municipal de Santa Vitória Carlinhos Queiroz, juntamente com o presidente do Sindicato Rural Diocélio Filho, prefeito Salim Curi e vice Renato de Paula, anunciaram na noite do último sábado (18.mar.23), o lançamento oficial da 41ª Exposanta 2023.

Além da divulgação da programação oficial, as autoridades participaram do evento (Chama no Piseiro-2ª edição) da “Comitiva Pé de Cana”, que foi realizado no salão de eventos da AVCC de Santa Vitória, pela JG Produções (Joaquim Graciano) e Zuê Mídia e Eventos (Leonardo Maciel), que trouxeram a dupla Lucas Reis e Thácio, Breno Acústico e Dj Wud, onde abrilhantaram com seus shows e animaram o público na noite deste sábado.

Ao fazer o uso da palavra o presidente do Legislativo Carlinhos Queiroz, parabenizou aos organizadores do evento e agradeceu pelo convite em poder prestigiar dos shows, e em seguida anunciou juntamente com as demais autoridades o Lançamento Oficial da Exposanta 2023, que tem apoio da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal de Santa Vitória. O evento é organizado pelo Sindicato Rural de Santa Vitória e será realizado no período de 31 de maio a 03 de junho.

Confira a programação:

Dia 31 – Eduardo Costa

Dia 01 – Ícaro e Gilmar

Dia 02 – Gino e Geno

Dia 03 – Os Barões da Pisadinha